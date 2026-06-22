رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الروسي لدى العراق

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 22 حزيران (يونيو) 2026، السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف.

وشهد اللقاء، الذي حضره القنصل العام الروسي لدى إقليم كوردستان مكسيم روبين، تأكيداً مشتركاً على تعزيز وتطوير آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.

من جانبه، أشار السفير الروسي إلى أن إقليم كوردستان يحظى بمكانة خاصة لدى الحكومة والقيادة الروسية، معرباً عن حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع الإقليم.

كذلك تناولت المباحثات مجمل تطورات ومستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.