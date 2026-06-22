العواصف الرعدية تهدد مواجهة العراق وفرنسا المونديالية بالتأجيل أو التأخير

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أربيل (كوردستان 24)- تخيم حالة من الترقب والحذر على المباراة المرتقبة بين المنتخب العراقي ونظيره الفرنسي، المقررة في تمام الساعة 12:00 من منتصف ليل اليوم الاثنين بتوقيت بغداد، على أرضية ملعب "فيلادلفيا" بالولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم 2026. ويواجه اللقاء خطر التأجيل أو التوقف الاضطراري جراء توقعات بتقلبات جوية حادة قد تشهدها المنطقة.

وتشير التقارير الجوية إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية عنيفة ورياح عاتية، وسط مخاوف من تشكّل أعاصير خلال فترة ما بعد ظهر اليوم بتوقيت فيلادلفيا، مما دفع المنظمين للتحضير لتطبيق بروتوكولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصارمة الخاصة بالتعامل مع الحالات الطارئة.

بروتوكول السلامة واللوائح الصارمة

بموجب اللوائح الفيدرالية الأمريكية وقواعد "فيفا" الخاصة بسلامة الملاعب، يُفرض تأجيل المباراة إجبارياً لمدة 30 دقيقة فور رصد أي صاعقة برق ضمن دائرة قطرها 13 كيلومتراً (8 أميال) من موقع الملعب، على أن يُعاد ضبط عداد التوقف لنصف ساعة إضافية مع كل صاعقة جديدة، ولا يُسمح باستئناف اللعب إلا بعد مرور 30 دقيقة كاملة من الأمان التام دون أي نشاط رعدي.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية باحتمالية تأجيل اللقاء نتيجة هذه المخاوف الجوية بالقرب من الملعب، مرجحة تقييد الأنشطة الخارجية في مدينة فيلادلفيا وحدوث اضطرابات في حركة المرور، إلى جانب احتمالية إغلاق منتزه "ليمون هيل" المخصص للمشجعين قبل موعده المحدد.

من جانبه، كشف موقع "فوت ميركاتو" عن وجود قلق جدي من تأجيل اللقاء، مشيراً إلى إمكانية تفعيل بروتوكول الظروف الجوية القاسية الذي يتضمن إيقاف اللعب أو إلغاء المباراة في حال هبوب العاصفة أثناء وقتها الأصلي. وفي ذات السياق، أشارت شبكة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية إلى احتمالية تأخير انطلاق صافرة البداية لمدة ساعتين، لتصبح في الساعة 2:00 فجراً بتوقيت بغداد بدلاً من منتصف الليل.

موقف اللجنة المنظمة وإجراءات الطوارئ

ورغم هذه التحديات، أكدت اللجنة المنظمة في فيلادلفيا عدم وجود نية لتأجيل المباراة إلى يوم آخر، معربة عن حرصها على إقامة المواجهة في موعدها، مع التشديد على أن القرار النهائي بشأن الإيقاف أو الاستئناف يبقى بيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل مباشر.

كما أعلنت اللجنة عن خطة طوارئ تتضمن إخلاء المدرجات وتوجيه الجماهير إلى البهو الرئيسي أو الملاجئ المخصصة عند الضرورة، مع فرض حظر على إدخال المظلات إلى المدرجات والاكتفاء بمعاطف المطر لضمان سلامة الجميع.

وعلى الصعيد الفني، يسعى المنتخب الفرنسي في هذا اللقاء إلى تحقيق فوزه الثاني لضمان العبور المبكر إلى الدور الثاني، بينما يطمح منتخب "أسود الرافدين" إلى الخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة تاريخية يترقبها الجمهور الرياضي تحت وطأة تقلبات الطبيعة.