وزارة التجارة  الاتحادية تعلن استكمال اطلاق خدمة شطر العوائل الكترونياً في بغداد وجميع المحافظات

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة الاتحادیة اليوم الاثنين الموافق 22 حزيران 2026، عن إطلاق خدمات شطر العوائل في فروع تموين (نينوى .كركوك.سليمانية. اربيل.حلبجة .البصرة. ذي قار .ميسان .الديوانية .المثنى .صلاح الدين. الانبار.بلد. كربلاء المقدسة . النجف الأشرف ) وذلك عبر برنامج البطاقة التموينية الإلكترونية .

وأوضح بيان المكتب الإعلامي للوزارة نقلاً عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة طالب حسن نعمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات التموينية وتسهيل الإجراءات على المواطنين باستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة .

واضاف بانه تم اطلاق هذه الخدمة في جميع فروعنا في بغداد وفروع تموين (واسط.دهوك.بابل .ديالى ) في وقت سابق وبذلك أصبحت هذه الخدمة متاحة لجميع المواطنين في كافة فروعنا التموينية.