علي فالح الزيدي يبحث مع الرئيس التركي ملفات النفط والمياه وطريق التنمية في اتصال هاتفي

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين 22 حزیران 2026، مباحثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وشهد الاتصال مناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، تصدرها ملف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، والتعاون المشترك لتطوير آليات تصدير النفط العراقي نحو الأسواق الأوروبية.

كما بحث الجانبان ملف المياه، حيث أكدا على أهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة تضمن مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة توقيع مذكرات تعاون في قطاعات الغاز والزراعة، بما يخدم الشراكة الاقتصادية والتنموية بين العراق وتركيا.

وخلال المباحثات، شدد الطرفان على الأهمية الاستراتيجية لمشروع "طريق التنمية" ودوره الحيوي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين ودول المنطقة، مع التأكيد على المضي قدماً في خطوات تنفيذه.

من جانبه، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته لرئيس مجلس الوزراء لزيارة أنقرة، والمؤمل إجراؤها نهاية شهر تموز المقبل، لبحث الملفات الثنائية وتطوير التعاون، لاسيما في ما يتعلق بالشروع في تنفيذ طريق التنمية.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء دعوة للشركات التركية للاستثمار في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تمتين الروابط الاقتصادية بين البلدين.



