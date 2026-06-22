هيمن هورامي يستقبل القنصل التركي ويؤكد سعي "الديمقراطي" لتفعيل البرلمان

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل هيمن هورامي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إيرمان توبتشو، القنصل العام التركي في إقليم كوردستان، حيث سلط الضوء على جملة من القضايا السياسية والدبلوماسية الهامة.

وخلال اللقاء الذي جرى يوم الاثنين، 22 حزيران/يونيو 2026، أكد هورامي على الموقف الثابت للحزب الديمقراطي الكوردستاني في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة تركيا على أساس المصالح المشتركة، كما جرى التباحث حول المستويات المختلفة لهذه العلاقات.

وفيما يخص العلاقة بين أربيل وبغداد، أشار هورامي إلى أن الحزب الديمقراطي يدافع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان في بغداد عبر برنامج رصين، ويتبع سياسة متوازنة تقوم على مبادئ التوافق والشراكة الحقيقية مع كافة الأطراف والمكونات.

وفي جانب آخر من حديثه، تناول هورامي الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، موضحاً أنه بعد مرور 20 شهراً على الانتخابات، سعى الحزب الديمقراطي دائماً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مبيناً أنهم احترموا المواقف المعارضة لبعض الأطراف، كما وقعوا اتفاقاً سياسياً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بأسلوب اتسم بـ"طول النفس" والصبر السياسي.

وشدد هورامي على أنه لإنقاذ العملية السياسية من حالة الركود، لا بد من تفعيل البرلمان وتشكيل لجانه، داعياً كافة الأطراف إلى التعامل بصدق مع الشعارات الديمقراطية والعمل البرلماني، وأن يكونوا داعمين لحماية شرعية مؤسسات إقليم كوردستان.

وفي الختام، استعرض هيمن هورامي للقنصل التركي موقف ورؤية الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن آخر المستجدات الإقليمية في المنطقة.