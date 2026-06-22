ترامب: سأفعل ما يجب عليّ فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق

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أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الیوم الإثنين 22 حزیران 2026 "سأفعل ‌ما يجب عليّ ‌فعله" ‌إذا لم تلتزم إيران باتفاقها ‌مع ‌واشنطن.

وأضاف ⁠ترامب لصحفيين "إذا لم تلتزم ⁠إيران ‌باتفاقها، ⁠أو إذا لم تتصرف ⁠بشكل لائق، ⁠فسأفعل ما يجب عليّ فعله".

وتابع قائلا: "ما دامت إيران تحترمنا فلن نواجه أي مشكلة".

وأشار إلى أن "فريق التفاوض الأميركي بقيادة فانس قام بعمل جيد".

وشدد ترامب على أن بلاده قضت "على الكثير من قدرات إيران العسكرية"، مضيفا: "تخلصنا من المستوى الأول والثاني والثالث من قيادات إيران".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه يتعامل مع إيران "بطريقة مختلفة تماما عن الديمقراطيين".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب: "مضيق هرمز مفتوح تماما. الوضع جيد جدا في مضيق هرمز. إيران تبلي بلاء حسنا للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز".



المصدر: سکاي نیوز العربیة