رئيس الحكومة يستقبل وفداً من مجموعة الصداقة الكندية - الكوردية في البرلمان الكندي

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اربيل (كوردستان24) - استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 حزيران (يونيو) 2026، وفداً من مجموعة الصداقة الكندية - الكوردية في البرلمان الكندي، ضمّ كلاً من عضو البرلمان الكندي عن حزب المحافظين زياد أبو لطيف، والبرلماني عن الحزب الليبرالي وزير التنمية الدولية ، الهجرة واللاجئين والمواطنة الأسبق أحمد حسين.

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء الوفد نبذة عن أعمال ونشاطات مجموعتهم في البرلمان الكندي، مسلطين الضوء على أهداف زيارتهم الرامية إلى توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الكندية، حيث أكد الوفد استعداد كندا لتعزيز آفاق التعاون مع الإقليم في شتى الميادين.

من جانبه، رحب رئيس الحكومة بزيارة الوفد، كما ثمّن عالياً الدعم والتعاون الكندي، مجدداً التأكيد على تطلع إقليم كوردستان وحرصه الدائم على الارتقاء بمسار العلاقات الثنائية.