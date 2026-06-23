عودة الحياة إلى قرية دير البلوط بسبب الموسم المطري الغزير

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اربيل (كوردستان24) - بعد أكثر من ثماني سنوات من الجفاف الشديد، عادت المياه لتتدفق مجدداً في مجرى نهر قرية دير بلوط، لتعيد الحياة والأمل إلى المنطقة وسكانها. وقد ساهم هذا التحول الطبيعي في استقطاب الزوار والسياح من أهالي القرية والمناطق المجاورة الذين توافدوا للاستمتاع بجمال الطبيعة، وممارسة السباحة وصيد الأسماك كما اعتادوا في الماضي، بالإضافة إلى إنعاش المساحات الزراعية التي عانت لسنوات طويلة من النقص الحاد في المياه.

سنوات من الجفاف تليها وفرة مطرية

عانت قرية دير بلوط على مدار سنوات عجاف من شح الأمطار وجفاف مصادر المياه الأساسية. ومع حلول الموسم المطري الغزير هذا العام، امتلأت الأودية والينابيع بالكامل، واكتست الأراضي المحيطة بالغطاء الأخضر، مما أدخل البهجة والارتياح إلى نفوس الأهالي الذين انتظروا هذه اللحظة طويلاً.

وشهد نهر دير بلوط تدفقاً قوياً ومستمراً للمياه بعد فترة طويلة من الانحسار، مما أعاد للنهر رونقه الطبيعي وجماله الخاص، وانعكس ذلك بشكل إيجابي ومباشر على البيئة المحلية والنشاط الزراعي في القرية والمناطق المتاخمة لها.

آراء الأهالي وتأثير عودة المياه

في مقابلات مع أهالي المنطقة، عبّر كل من محمد حنا حج عبدو، وعلي محمد حسين، ومحمد أبو خليل، عن الأثر الكبير لعودة المياه على حياتهم اليومية.

وأوضح المتحدثون أن الوضع في السنوات الماضية كان صعباً ومأساوياً للغاية، لا سيما مع انقطاع المياه بشكل كامل وتأثير ذلك على سكان المنطقة والمخيمات المجاورة. وأشاروا إلى أن التدفق الحالي للنهر أعاد النشاط والحركة؛ حيث بات الجميع يقصدون النهر للتنزه، والسباحة، وصيد الأسماك، والتخفيف من حرارة الصيف، معتبرين أن هذه الأمطار تمثل بداية مرحلة جديدة من الخير والنماء للمنطقة بأكملها.

ومع هذه الأجواء الإيجابية، أصبحت قرية دير بلوط وجهة طبيعية مميزة ومقصداً اجتماعياً يساهم في تعزيز الروابط بين الأهالي وتنشيط الحركة السياحية المحلية.

تقرير: أنور عبداللطيف - كوردستان24 - عفرين