شيخ الأزهر: تاريخ الكورد حافل بالخدمات الجليلة للإنسانية

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اربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بشتيوان صادق، نيابةً عن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة إقليم كوردستان. وقد قبل شيخ الأزهر الدعوة ببالغ السرور، وصرح قائلاً: "سأزور كوردستان بكل فخر واعتزاز في فرصة مناسبة".

اليوم الثلاثاء، 23 حزيران/يونيو 2026، اجتمع بشتيوان صادق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، على رأس وفد رفيع من الوزارة، مع الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور كبار المسؤولين في مشيخة الأزهر.

وخلال اللقاء، استعرض شيخ الأزهر بتقديرٍ كبير تاريخ الشعب الكوردي، مثمناً دور العلماء الدينيين وأهالي كوردستان في خدمة الدين الإسلامي الحنيف والبشرية، وترسيخ مفاهيم التعايش.

كما أكد على العلاقات التاريخية والعريقة التي تربط بين شعبي كوردستان ومصر. من جانبه، سلط وزير الأوقاف والشؤون الدينية الضوء على النموذج المثالي للتعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان، وحالة الاستقرار والوئام التي يشارك الجميع في تعزيزها. كما قدم وزير الأوقاف مذكرة تفاهم لشيخ الأزهر، الذي أعرب بدوره عن دعمه الكامل لها، واصفاً المذكرة بأنها خطوة هامة وذات قيمة كبيرة.

وأشير أيضاً إلى أن بشتيوان صادق قد نقل دعوة رئيس الوزراء مسرور بارزاني لشيخ الأزهر لزيارة إقليم كوردستان، حيث رحب الأخير بالدعوة معبراً عن سعادته وقبولها، مؤكداً عزمه على إجراء الزيارة في وقت مناسب.

كما أعرب شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لمسرور بارزاني على بناء مبنى حديث لـ "معهد الأزهر" في مدينة أربيل، والذي كان رئيس الحكومة قد وضع حجر أساسه في الفترة الماضية.

وفي محور آخر من اللقاء، ناقش شيخ الأزهر ومسؤولو المشيخة باهتمام خاص مشروع بناء "جامع بارزاني الكبير" في مدينة أربيل. وفي ختام اللقاء، قدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية كتاباً حول "التعايش الديني في إقليم كوردستان" لشيخ الأزهر، وبالمقابل قدم شيخ الأزهر درع مشيخة الأزهر التكريمي للوزير.