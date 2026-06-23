رئيس وزراء إقليم كوردستان: حريصون على تفعيل البرلمان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان حرص الحكومة على تفعيل البرلمان، مؤكداً أن أي طرف يعرقل هذه الخطوة يجب أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب. كما شدد على ضرورة عدم التمييز بين موظفي الإقليم وبقية موظفي العراق.

اليوم الثلاثاء 23 حزيران 2026، استعرض مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، عقب افتتاحه متنزه "جنائن بابل المعلقة"، عدة قضايا هامة تتعلق بالوضع الداخلي، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وقطاعي الرياضة والإعلام، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

تفعيل برلمان كوردستان

صرح رئيس الوزراء مسرور بارزاني قائلاً: "نحن حريصون على تفعيل البرلمان، ولا يوجد أي مبرر لعرقلة إعادة تنشيط برلمان كوردستان". وأكد أن أي طرف يقف عائقاً أمام تفعيل البرلمان يجب أن يكون مسؤولاً أمام شعب كوردستان.

العمل الإعلامي والمهنية

وبشأن التعامل مع الإعلاميين، أشار رئيس الوزراء إلى أن "جميع الإعلاميين محل احترام وتقدير، واحترام الجميع أمر واجب، ولكن عليهم أيضاً ممارسة مهامهم بشكل مهني". وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول المونديال، أعرب مسرور بارزاني عن سعادته بمشاركة عدد من اللاعبين الكورد ضمن عدة منتخبات في المونديال، قائلاً: "إنه لمبعث فخر أن يُنشئ الكورد شباباً بهذا المستوى، ورغم أنه من المؤسف عدم مشاركتهم باسم كوردستان، إلا أننا نأمل أن يشارك منتخب كوردستان في المونديال يوماً ما".

نظام "أسيكودا" والملف المالي

بخصوص مشكلة نظام "أسيكودا" (للأتمتة الكمركية)، كشف رئيس الوزراء عن استمرار العمل على التفاصيل والتوصل إلى اتفاقات أولية ومبدئية لحل المشكلة في القريب العاجل. أما فيما يتعلق بمسألة الـ 120 مليار دينار كإيرادات داخلية، أوضح مسرور بارزاني: "هذا المبلغ لا يستند إلى أي أساس قانوني لدفعه للحكومة الاتحادية، لأن القانون ينص على تسليم نصف الإيرادات الاتحادية فقط للحكومة الاتحادية".

وأضاف: "نريد زيادة إيرادات الإقليم لتقديم مساعدة أكبر للعراق، لكن ذلك لن يؤثر على رواتب موظفي الإقليم". وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من مواجهة العراق لمشاكل في السيولة نتيجة أوضاع المنطقة، إلا أنه "لا يجوز التمييز بين موظفي الإقليم وموظفي العراق".

وفي الختام، وبشأن حماية الحقول النفطية، كشف مسرور بارزاني عن إرسال وفد رسمي، حيث وعدت الجهات المعنية بتوفير منظومات دفاع جوي لحماية تلك الحقول.