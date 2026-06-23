رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح متنزه (حدائق بابل المعلقة) في أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 23 حزيران (يونيو) 2026، متنزه (حدائق بابل المعلقة) في قضاء عنكاوا.

وفي مستهل المراسم، أجرى رئيس الحكومة جولة ميدانية تفقّد خلالها عن كثب أقسام المتنزه الذي وُضع حجر أساسه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2024، وأُنجز في فترة قياسية.

وشُيّد المتنزه على مساحة 60 ألف متر مربع، ويضم ممراً علوياً (جسرياً) يمتد بطول 415 متراً، وتلاً اصطناعياً بارتفاع 6 أمتار، ونفقاً للمشاة بطول 70 متراً. كما غُرس فيه نحو 25 ألف شجرة، فيما تغطي المساحات الخضراء مساحة 30 ألف متر مربع.

ويحتوي المتنزه كذلك على مسار مخصص للركض وممارسة الرياضة بطول 700 متر، إلى جانب مساحة مخصصة للاحتفالات، ونافورتين مائيتين تتجاوز مساحتهما معاً 500 متر مربع. فضلاً عن العديد من الخدمات الأخرى، ويتوج ذلك كله احتضانه لأعلى علم لكوردستان على مستوى العراق، والذي يبلغ ارتفاعه 63 متراً.

وسُمي هذا المتنزه تيمناً بواحدة من عجائب الدنيا السبع، ألا وهي حدائق بابل المعلقة، والتي تفيد المصادر والروايات التاريخية بأن الملك الكلداني نبوخذ نصر الثاني، قد شيّدها من أجل زوجته (أميتيس)، التي تنحدر من بلاد ميديا والميديين، أي أجداد الكورد وأسلافهم.

وخلال كلمة ألقاها في المراسم، أعرب رئيس الحكومة عن سعادته بافتتاح هذا المتنزه، مبيناً أن اسمه يحمل في طياته دلالة عميقة على الأصالة والتاريخ الزاخر بالتعايش السلمي، مشيراً إلى أن المتنزه بأقسامه المتعددة، قد سُخّر لخدمة أهالي قضاء عنكاوا ومدينة أربيل عموماً، وكافة الزائرين الوافدين إلى هذه المنطقة.

وأوضح أن المتنزه سيكون متنفساً يجمع العائلات والأطفال لقضاء أوقات ممتعة، فضلاً عن تخصيص مساحة رياضية تسهم في مساعدة الزوار والشباب على الاستمرار في ممارسة نشاطاتهم البدنية.

ولفت رئيس الحكومة إلى دور المشروع في إضفاء طابع جمالي متميز يمنح قضاء عنكاوا وأربيل مشهداً أكثر بهاءً ورونقاً، مؤكداً في الوقت ذاته على مدعاة الفخر المتمثلة في تشييد أعلى علم على مستوى العراق داخل هذا المتنزه.

وعبّر عن سروره إزاء التقدم المستمر الذي تشهده كوردستان يوماً بعد آخر، وإنشاء المزيد من الأماكن الجميلة التي يستحقها المواطنون، مشدداً على مواصلة الجهود المشتركة لبناء مجتمع أكثر صحة وعافية للأهالي والسياح والضيوف، معتبراً هذا المتنزه منجزاً جديداً يُقدم بكل فخر لخدمة جميع المواطنين.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بتوجيه شكره وتقديره لوزير البلديات، ورئيسي بلدية أربيل وعنكاوا، على دعمهم ومساندتهم لهذا المشروع، كما أثنى على الشركة المنفذة لإنجازها المتنزه بصورة متقنة ورائعة.