خلاف أمريكي-إيراني على عمليات التفتيش النووي

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أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء 23 حزیران 2026، إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية "إلى أجل غير مسمى" لكن طهران نفت ذلك، وذلك في وقت بدأت فيه الأمم المتحدة جهودا ​لإجلاء مئات السفن من الخليج في إطار عودة حذرة إلى الهدوء بعد اتفاق هش لإنهاء الحرب.

وأشارت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى بدء خطة إجلاء لمساعدة نحو 11 ألف بحار ‌عالقين على متن سفن في الخليج على عبور مضيق هرمز، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم المنظمة "بدأنا الآن التواصل مع السفن لبدء عملية الإجلاء"، دون تحديد إطار زمني، مضيفا أن المنظمة حصلت على "الضمانات الأمنية اللازمة" وتحققت من توافر شروط الملاحة الآمنة.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينجيز إن "عملية واسعة النطاق" ستنفذ بالتعاون الوثيق مع إيران وعُمان ودول ساحلية أخرى والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري.

وفي مؤشر آخر على خفض التصعيد، أعفت الولايات المتحدة إيران من العقوبات 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين عقب جولة أولى من المحادثات بموجب اتفاق مبدئي وقع الأسبوع الماضي ​لإنهاء حرب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. وقال ترامب إن الأصول الإيرانية التي سيفرج عنها ستُستخدم لشراء مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا ​لاتفاق نهائي وإن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد.

لكن إيران نفت أنها بدأت مناقشات حول برنامجها النووي أو وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية ⁠للطاقة الذرية للعودة.

إيران: سنقرر ما نفعله بأصولنا

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن المسؤولين الإيرانيين لم يعقدوا أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سويسرا، ولا توجد لديهم أي خطط ​للسماح بعمليات تفتيش تجريها الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية المتضررة.

ورد ترامب اليوم الثلاثاء على ما وصفها بأنها "احتجاجات وتصريحات كاذبة" من إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "وافقت إيران بشكل كامل ونهائي على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل (إلى ​أجل غير مسمى)".



المصدر: رویترز