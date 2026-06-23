مجلس الشيوخ يصوت لصالح إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران: ضربة رمزية لترامب وسط مفاوضات التهدئة

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أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تعكس عمق الانقسام السياسي في واشنطن، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يقضي بسحب القوات الأمريكية من النزاع مع إيران، وذلك بالتزامن مع بدء مفاوضات الـ60 يوماً التي تلت اتفاق وقف الحرب. ورغم أن القرار يفتقر للصبغة الإلزامية قانوناً، إلا أنه يمثل انتكاسة معنوية للرئيس دونالد ترامب وتحدياً لصلاحياته العسكرية.

وتعود جذور الأزمة إلى اتهامات وجهتها المعارضة الديمقراطية لترامب بتجاوز الدستور عبر الانفراد بقرار الحرب دون تفويض من الكونغرس. وبينما يتمسك البيت الأبيض بانتهاء مفعول "مهلة الـ60 يوماً" نظراً لوقف إطلاق النار، يرى الديمقراطيون أن الوجود الميداني المستمر يستوجب تدخلاً تشريعياً لتقييد صلاحيات الرئيس.

من جانبه، وانتقد ترامب القرار، وكتب على منصته "تروث سوشال": "أصبحت إيران محاصرة في الزاوية، وباتت جاهزة للسقوط. ومجلس الشيوخ الأميركي يقرر إجراء تصويت سيئ التوقيت وبلا معنى حول قانون صلاحيات الحرب. أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء جعلوا مهمتي أكثر صعوبة، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى، لأنني دائما أنجز المهمات!".





المصدر: وکالات