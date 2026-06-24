برئاسة مسرور بارزاني.. مجلس وزراء الإقليم يناقش التنسيق الجمركي مع بغداد وضمانات العمال

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أربيل (كوردستان24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، لمناقشة ملفين رئيسيين يتعلقان بالتنظيم الجمركي والإصلاحات في قطاع العمل والضمان الاجتماعي.

ويتناول المحور الأول من الاجتماع عرضاً لملخص المحضر المشترك الموقع في بغداد بتاريخ 18 حزيران 2026، بين الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وجمارك إقليم كوردستان بشأن تنفيذ نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) العالمي لأتمتة العمليات الجمركية.

ومن المقرر أن يوجه المجلس الوزارات المعنية (المالية والاقتصاد، التجارة والصناعة، الداخلية، التخطيط، الزراعة والموارد المائية، والصحة) بالإضافة إلى هيئة الاستثمار ودائرة تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق المباشر مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية. وتهدف هذه الخطوة إلى إتمام التحضيرات للمصادقة النهائية على النظام في اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي، مع استعراض الخطوات التنفيذية المقبلة. ويحضر هذا الجانب من الاجتماع اللجنة التقنية التي وقعت المحضر المشترك لتقديم الإيضاحات اللازمة.

ويخصص المحور الثاني لمناقشة الإصلاحات في قطاع التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. وسينظر المجلس في مقترح قدمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقضي بتحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي الشهري لعمال القطاع الخاص بمبلغ (500 ألف دينار عراقي).

ووفقاً للمقترح، سيتم صرف هذه الرواتب من "صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال". ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وضمان معيشة كريمة لهم، تماشياً مع الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها حكومة الإقليم.