الزيدي: العلاقة مع واشنطن ستتحوّل من عسكرية إلى شراكة اقتصادية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، أن العلاقات العراقية الأمريكية ستتحول من الطابع العسكري إلى شراكة اقتصادية شاملة، كاشفاً في الوقت ذاته عن بدء معظم الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها رسمياً إلى الدولة.

وأكد الزيدي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه "بعد انسحاب كل القوات الأميركية لن يكون هناك أي مبرر أو حاجة لأي مقاومة في العراق".

مشدداً على أن ملف "محاربة الفساد" يتربع على رأس أولويات برنامج حكومته.

وعلى الصعيد الاقتصادي والنفطي، أشار الزيدي إلى تطلعات بغداد لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمية.

مؤكداً أن العراق يسعى ويطالب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بزيادة حصته الإنتاجية من النفط الخام، بما يتلاءم مع قدراته النفطية المتصاعدة وارتفاع الكثافة السكانية للبلاد.