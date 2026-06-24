روبيو: لا توجد أي دولة غير إيران تؤيد فرض رسوم على مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إنه يعتقد أن جميع الدول تعارض فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز الحيوي.

وصرّح روبيو خلال جولة في الخليج لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة الوثيقين الذين تضرروا خلال الحرب الأميركية على إيران، "لا أعرف أي دولة في العالم تؤيد فرض رسوم عبور أو بدلات مرور لاستخدام المضيق".

وأجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات مع قادة الكويت الأربعاء، بعدما جدّد التأكيد في جولة خليجية يجريها، على التزام واشنطن ضمان أمن المنطقة لدى لقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

ويسعى روبيو إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة الذين تضرّروا بشدة جراء الحرب، بشأن مذكرة التفاهم الموقّعة بين واشنطن وطهران والتي لا تقدّم معالجة لبعض المخاوف الخليجية المزمنة المتّصلة بالبرنامج الصاروخي لإيراني وبوكلائها.

قبل اجتماعه مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، شارك روبيو في مراسم رفع العلم في السفارة الأميركية احتفاء باستئناف العمل فيها بعدما علّق إثر تعرّضها لضربة إيرانية.