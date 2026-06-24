وزير الدفاع الإسرائيلي: لا مطلب أميركي بالانسحاب من لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء بأنّ الولايات المتحدة لم تطلب سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وذلك بينما أفيد بأنّ طهران تطالب بذلك في إطار المفاوضات مع واشنطن، وهو الشرط الذي يضعه لبنان في إطار مفاوضاته مع الإسرائيليين.

وقال كاتس في مقابلة خلال مؤتمر للقادة المحليين في تل أبيب "لقد أعلنّا أننا على أي حال لن ننسحب، وحتى هذه اللحظة - وهذا إنجاز دبلوماسي - لا يوجد أي طلب أميركي من إسرائيل بالانسحاب من لبنان"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش سيلتزم بطلب مماثل في حال حصوله، قال كاتس إنه أخبر نظيره الأميركي بيت هيغسيث، كما أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"أننا موجودون هناك لحماية سكان الشمال".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد الثلاثاء رفضه "الاحتلال" الإسرائيلي و"الوصايات" الخارجية، تزامنا مع انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن.

من جهتها، أعادت طهران التأكيد على أن تحقيق السلام في لبنان يُعدّ ركيزة أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي مع واشنطن.

وطالت الحرب لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الإسرائيلية الأميركية.

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري لجنوب لبنان تسبّبت بمقتل أكثر من 4100 شخص وبنزوح أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات اللبنانية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أنهم سيحتفظون بالسيطرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان.

وقال نتنياهو الاثنين إن القوات الإسرائيلية في لبنان تحتفظ بـ"حرية عمل كاملة لإحباط أيّ تهديد مباشر أو ناشئ".

وتجرى حاليا محادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية في واشنطن، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية.