وزير أوقاف إقليم كوردستان يبحث مع السفير العراقي في القاهرة دعم الطلبة وتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف

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أربيل (كوردستان24)- زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، الدكتور بشتيوان صادق، اليوم الخميس (25 حزيران 2026)، مقر سفارة جمهورية العراق في العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى سفير العراق لدى مصر، الدكتور قحطان طه خلف، لبحث آفاق التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المستمر لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الطلبة الكورد الذين يواصلون دراستهم الأكاديمية لنيل شهادات البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في جامعة الأزهر الشريف، بما يضمن تيسير مسيرتهم التعليمية.

كما ركز الجانبان على كيفية استثمار القنوات والجهود الدبلوماسية لدعم مشاريع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لا سيما في مجال تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع مشيخة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في جمهورية مصر العربية، بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتعزيز قيم التعايش، ومواجهة أفكار التطرف والتشدد في المنطقة.

من جانبه، أبدى السفير العراقي الدكتور قحطان طه خلف دعم السفارة العراقية الكامل لإنجاح مهام ومشاريع الوزارة، مؤكداً حرص السفارة على تقديم كل التسهيلات والمساعدات الممكنة للطلبة والوفود الزائرة بما يخدم المصلحة العامة.