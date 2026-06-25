مجلس التعاون الخليجي لروبيو: أمن الخليج وحرية الملاحة ركيزتان أساسيتان لأي تفاهمات إقليمية

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أربيل (كوردستان24)- شدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة أن تضمن أي تفاهمات أو اتفاقيات تهدف للتهدئة في المنطقة الأمن القومي لدول الخليج وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، مؤكداً دعمه لكافة الجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي.

قمة خليجية - أمريكية في المنامة

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، وضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وتصدرت مستجدات الملف الإيراني والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين أجندة المباحثات، لا سيما في ظل التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية.

أمن المنطقة خط أحمر

وأوضح المجلس أن المباحثات تناولت بوضوح جهود الوساطة الجارية، مشدداً على أن أي اتفاقات إقليمية يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية العليا لدول المجلس، وأن تسهم بشكل فعلي في ترسيخ الاستقرار وحماية المكتسبات الاقتصادية والتنموية من أي تهديدات.

كما ركز الاجتماع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتنسيق المواقف تجاه التحديات الأمنية والسياسية الراهنة، مع التأكيد على دعم المسارات الدبلوماسية الهادفة لاحتواء التوترات.

توقيت حساس

يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً (خاصة على المسارين اللبناني والإيراني)، حيث يسعى الجانب الخليجي من خلال هذا التنسيق مع واشنطن إلى ضمان ألا تأتي التفاهمات الإقليمية على حساب أمن المنطقة واستقرار ممراتها المائية، مؤكداً على أولوية الحوار والحلول السياسية الشاملة.



المصدر: وکالات