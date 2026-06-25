رئيس مجلس الوزراء الاتحادي يصل مدينة كربلاء ويتابع ميدانياً تنفيذ إجراءات زيارة العاشر من محرم

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أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس 25 حزیران 2026، إلى كربلاء، لمتابعة سير تنفيذ الخطط الخدمية والأمنية الخاصة بمراسم إحياء زيارة العاشر من محرم ميدانياً، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً استمع خلاله إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة، مؤكداً أن زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) لم تعد حدثاً محلياً بل أصبحت زيارة عالمية، فالحسين (عليه السلام) للإنسانية جمعاء، وقد جسد بثورته مبادئ الحق في مقارعة الباطل ورفض الظلم ومحاربة الفساد.

وشدد الزيدي على ضرورة عكس صورة إيجابية للزائرين الوافدين بالملايين من خارج العراق، منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، عبر تقديم أفضل الخدمات والاهتمام والرعاية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل المواكب، ووجوب مراعاتها للجوانب الخدمية والأمنية، وضمان انسيابية الحركة، ولاسيما خلال انطلاق مراسم العاشر من محرم.

كما وجه الزيدي بتوفير وسائط النقل لضمان انسيابية التفويج العكسي للزائرين بعد إتمام مراسم الزيارة دون تأخير، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمتطوعين الذين سيكون لهم دور فاعل خلال الزيارة.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء جولة ميدانية بين عدد من المواكب والتقى بالزائرين، معبراً عن ثنائه وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أصحاب المواكب في خدمة الزائرين.