تمديد مفاوضات لبنان وإسرائيل ليوم إضافي وسط تفاؤل أميركي ودعم خليجي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تمديد جولة المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل إلى يوم الجمعة، بعد أن كان من المقرر اختتام جولتها الخامسة يوم الخميس، مؤكدة استمرار الدور الأميركي في تيسير العملية الرامية إلى معالجة الملفات الأمنية العالقة.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في إطار الجهود الأميركية المكثفة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وضمان استدامة التهدئة على الحدود بين الجانبين.

وفي سياق متصل، صدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، أكد فيه الجانبان دعمهما الكامل للمسار التفاوضي الحالي. وشدد البيان على ضرورة استقلال المحادثات اللبنانية وعدم ربطها أو رهن نتائجها بصراعات إقليمية أخرى. كما جدد البيان المطالبة بنزع سلاح كافة الجماعات المسلحة غير الحكومية، كركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان.

وعلى صعيد التقدم المحرز، كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن بوادر إيجابية في الجولات الأخيرة، مشيراً إلى أن لبنان وإسرائيل باتا "على وشك التوصل إلى التزام نوايا"، وهو ما يُعد مؤشراً على اقتراب الطرفين من تفاهمات ملموسة تنهي حالة التوتر الحدودي.