الزيدي يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال ويعلن استعداد العراق لتقديم الدعم الإنساني

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أربيل (كوردستان24)- بعث رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، برقية تضامن ومواساة إلى رئيسة جمهورية فنزويلا، السيدة ديلسي رودريغيز، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في البلاد، مخلفاً خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأعرب السيد الزيدي في برقيته عن خالص تعازي العراق ومساندته للشعب الفنزويلي الصديق في هذه المحنة الأليمة. وأكد سيادته وقوف العراق، حكومة وشعباً، إلى جانب فنزويلا في هذه الظروف الإنسانية الصعبة، مشدداً على الاستعداد التام لتقديم كافة أشكال المساعدة الإنسانية الممكنة، والتعاون الوثيق في جهود الإغاثة ودعم المتضررين، متمنياً لفنزويلا تجتوز آثار هذه الكارثة ودوام السلامة لشعبها.