فون دير لاين ترحب بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي وتخصص 100 مليون يورو لدعم النازحين

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أربيل (كوردستان 24)- رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان، واصفة إياه بأنه "خطوة حاسمة" للابتعاد عن حافة التصعيد في المنطقة.

وأكدت فون دير لاين، في تدوينة لها عبر منصة "إكس" اليوم السبت 27 حزیران 2026، على الأهمية الاستراتيجية لاستقرار لبنان، قائلة: "لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط بينما تشتعل النيران في لبنان"، معربة في الوقت ذاته عن شكرها للولايات المتحدة الأمريكية على دورها في الوساطة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وشددت رئيسة المفوضية على أن الخطوات الرئيسية التالية يجب أن تركز على "نزع سلاح الجماعات غير الحكومية"، بالإضافة إلى الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وفيما يخص الدعم الأوروبي، أعلنت فون دير لاين استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا المسار الرامي إلى تحقيق استقرار إقليمي دائم، مشيرة إلى تخصيص 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم النازحين والمتضررين من الأزمة.