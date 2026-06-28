مباحثات عراقية إيرانية في بغداد حول أمن المنطقة وتنسيق لتشييع علي خامنئي في العتبات المقدسة

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أربيل (كوردستان 24)- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، جلسة مباحثات في العاصمة بغداد مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ركزت على ملفات إنهاء الحرب في المنطقة، وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز على إمدادات النفط، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العراق.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن وجود ترتيبات خاصة لتنسيق آلية تشييع علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق.

وأشار عراقجي إلى أن زيارته الحالية لبغداد تعد جولته الخارجية الأولى عقب انتهاء الحرب، وتهدف في المقام الأول إلى تقديم الشكر للحكومة والشعب في العراق على مواقفهم الداعمة، مؤكداً استمرار طهران في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بأن بغداد تضع إنهاء حالة الحرب في المنطقة على رأس أولوياتها، مبدياً استعداد العراق للقيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وأوضح حسين أن المحادثات تناولت بشكل مفصل تداعيات العمليات العسكرية في مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط العراقي نتيجة إغلاق المضيق، مؤكداً حاجة العراق الملحة وضرورة العمل على رفع الحصار عن الموانئ لضمان تدفق الإمدادات.

وأضاف الوزير العراقي أن بغداد ترفض توسيع رقعة الصراع ولم تكن يوماً مؤيدة للاعتداء على إيران، معتبراً أن استمرار الحرب يهدد بدمار المنطقة.

وفي إطار المبادرات الدبلوماسية، كشف حسين عن مقترح عراقي للعودة إلى اجتماع "الدول الثماني" مع إيران، لافتاً إلى استعداد طهران لاستقبال ممثلي هذه الدول لتطوير العلاقات المشتركة.

واختتم وزير الخارجية العراقي تصريحاته بالتأكيد على أن أمن المنطقة يجب أن يُصان من قبل دولها نفسها، مشيراً إلى سعي بغداد لتوظيف علاقاتها المتوازنة والوثيقة مع كل من طهران وواشنطن لخدمة جهود السلام والاستقرار الإقليمي.