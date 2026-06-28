تواصل الإغلاق الأمني للمنطقة الخضراء ببغداد بالتزامن مع تأكيدات حكومية باستمرار ملاحقة متهمي الفساد

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أربيل (كوردستان 24)- تواصل السلطات الأمنية فرض إغلاق محكم على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع تأكيدات حكومية باستمرار عمليات الاعتقال والملاحقة ضمن خطتها الشاملة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، بأن المنطقة الخضراء لا تزال مغلقة أمام الحركة العامة، حيث يقتصر الدخول إليها على حاملي الباجات (البطاقات) الرسمية فقط. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تواصل إجراءات التفتيش الدقيق لكافة المركبات الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها، مبيناً أن هذا التشديد الأمني يأتي في أعقاب عمليات دهم وتفتيش طالت منازل مسؤولين وأعضاء في مجلس النواب على خلفية تهم تتعلق بشبهات الفساد.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن عمليات الاعتقال مستمرة ولن تتوقف، كجزء من منهج حكومي ثابت يرى في مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتعزيز سيادة الدولة واستقرار مؤسساتها. وأشار العبودي إلى أن الإجراءات الجارية تحظى بدعم وتأييد واسعين من القوى السياسية الحريصة على الحفاظ على المال العام وحمايته.

وأضاف المتحدث الحكومي أن الإجراءات المتخذة نالت إشادات دولية نظراً لشفافيتها والتزامها الكامل بالسياقات والأطر القانونية المعمول بها، مؤكداً أن الحكومة تتبنى منهجية محددة ومنظمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال وضمان ملاحقة المتورطين وفق القانون.