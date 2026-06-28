تفاهمات إيجابية بين أربيل وبغداد لحسم ملف امتيازات السجناء السياسيين وذوي الشهداء

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان، عبد الله حاجي محمود، عن استمرار الاجتماعات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، بهدف مساواة رواتب والمستحقات المالية للسجناء السياسيين في الإقليم مع نظرائهم في بغداد.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، أوضح الوزير أن الجهود الإدارية والقانونية مع الحكومة الاتحادية متواصلة لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى جدول اللقاءات قائلاً: "لقد اجتمعنا اليوم، وستستمر اجتماعاتنا غداً أيضاً؛ سنبقى في بغداد لإجراء متابعة دقيقة وحثيثة لملف مساواة رواتب السجناء السياسيين"، معرباً عن أمله في أن تتوج هذه الجهود بنتائج منصفة تخدم أصحاب الاستحقاق.

وحول مستوى التنسيق بين الجانبين، كشف عبد الله حاجي محمود عن وجود تفاهم جيد مع المسؤولين في بغداد بهذا الخصوص، مستدركاً بأن حسم ملف مساواة المستحقات المالية على أرض الواقع يستوجب استكمال جملة من الإجراءات القانونية والإدارية.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن وفد الوزارة يناقش قضايا أخرى هامة مع الجهات الاتحادية، يأتي في مقدمتها ملف المقابر الجماعية وسبل تعزيز التنسيق المشترك في هذا المجال.

يُذكر أن وفداً رفيع المستوى من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، كان قد وصل إلى بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية، سعياً للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مساواة رواتب وامتيازات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين مع الحكومة الاتحادية. ويضم الوفد برئاسة الوزير، كلاً من مدير المقابر الجماعية ومدير الخدمات في الوزارة.