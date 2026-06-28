اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات واجتماع مرتقب في قطر لحسم أزمة مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول أمريكي رفيع بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف كافة الهجمات المتبادلة "العمليات الحركية"، مع التخطيط لعقد اجتماع فني في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل. ويهدف الاجتماع إلى حل النزاع المتفاقم حول تفسير بنود الملاحة في مضيق هرمز.

تأتي هذه التهدئة في ظل هشاشة وقف إطلاق النار الذي لم يمضِ على إعلانه سوى 11 يوماً، وبعد تجدد الاشتباكات الناتجة عن تباين التفسيرات لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب، خاصة فيما يتعلق بضمان المرور الآمن للسفن التجارية مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وبحسب المصادر، سيتوقف الطرفان عن التصعيد العسكري "في الوقت الحالي" لضمان حرية حركة السفن، بينما ستبحث المحادثات التقنية - التي يشارك فيها رئيس الفريق الفني الأمريكي نيك ستيوارت - سبل تفعيل "الخط الساخن" للتنسيق بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني. وكان من المقرر أصلاً أن تركز المباحثات على البرنامج النووي في سويسرا، إلا أن التصعيد الأخير نقل مكان الانعقاد إلى قطر وغير أولويات الأجندة نحو تأمين الملاحة في المضيق وتجنب انهيار الاتفاق الشامل.





المصدر: اکسیوس