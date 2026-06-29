كوردستان.. مخازن الغذاء ممتلئة والأسعار تحت السيطرة

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أربيل (كوردستان24)- طمأن رئيس اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان، الشيخ مصطفى عبد الرحمن، المواطنين بشأن وفرة السلع والمواد الغذائية في الأسواق، مؤكداً أن المخازن ممتلئة بالاحتياجات الضرورية، وأن هناك طرقاً بديلة للاستيراد تضمن وصول البضائع بأسعار مناسبة رغم إغلاق مضيق هرمز.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الاثنين، أوضح الشيخ مصطفى عبد الرحمن أن إقليم كوردستان يمتلك خزيناً استراتيجياً كبيراً من السلع وبأسعار مستقرة. وأشار إلى أنه على الرغم من إغلاق مضيق هرمز، إلا أن حركة الاستيراد مستمرة عبر مسارات بديلة، حيث تصل البضائع إلى ميناء مرسين (في تركيا) ومنها إلى الإقليم.

وأضاف رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين، أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل والشحن، إلا أن العمل جارٍ لضمان بقاء الأسعار في مستويات مناسبة لا تثقل كاهل المواطنين، مؤكداً عدم وجود أي شح في السلع الأساسية.

وقال عبد الرحمن: "نطمئن المواطنين دائماً بأن مخازننا عامرة بالمواد الغذائية ويتم تعويض النقص فيها باستمرار؛ لم تكن مخازننا فارغة يوماً، وبمجرد نقص أي مادة، يتم تأمين البديل وزيادة الكميات فوراً".

كما كشف المسؤول أن المخزون الحالي في الإقليم يكفي للاستهلاك المحلي لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، حتى في حال انقطاع جميع الطرق التجارية. واختتم حديثه بدعوة المواطنين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في التسوق وشراء احتياجاتهم اليومية بشكل اعتيادي، وتجنب التهافت على شراء السلع أو تخزينها، لضمان استقرار السوق وعدم حدوث إرباك في الحركة التجارية.