البيت الأبيض يعلن إرسال كوشنر وويتكوف إلى الدوحة لمباحثات مع إيران ويحذر طهران من "خيار العنف"

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيتوجهان إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الجانب الإيراني، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي عنف من جانب طهران "سيقابل بالعنف".

محادثات الدوحة ومذكرة التفاهم

وأوضحت ليفيت، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن محادثات فنية ستُعقد على هامش اللقاءات رفيعة المستوى المقررة في الدوحة، مشيرة إلى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أنه في حال استمرار مسار السلام فإن مذكرة التفاهم الثنائية ستظل سارية المفعول.

وأكدت المتحدثة أن الرئيس دونالد ترمب يرغب في المضي قدماً بعملية السلام حتى نهايتها، معتبرة أنه سيكون من الأفضل للجانب الإيراني اغتنام الفرصة وتوقيع "اتفاق جيد" مع الولايات المتحدة.

تحذيرات أمنية وتلويح بالقوة

وفي الجانب الأمني والردع، وجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض تحذيرات صارمة لطهران، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ستواصل الرد الحازم على الهجمات التي تشنها إيران على السفن التجارية في الممرات المائية.

وأضافت ليفيت أن الرئيس ترمب أثبت في مواقف سابقة أنه "لا يخشى استخدام القوة العسكرية الأمريكية" ضد إيران لحماية المصالح الدولية ومصالح حلفاء واشنطن.

وحذرت المتحدثة، من مغبة عرقلة الجهود الدبلوماسية، قائلة: "إذا اختارت إيران أن تلعب دوراً سلبياً في المنطقة، فستثبت للعالم أنها أصبحت دولة منبوذة في الشرق الأوسط".