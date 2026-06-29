العراق وسوريا يتفقان على إعادة تأهيل أنابيب النفط وتشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك

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أربيل (كوردستان24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاتحادي، فؤاد حسين، مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الإثنين 29 حزیران 2026، في العاصمة السوریة دمشق، سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في آليات نقل وإمدادات الطاقة، ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا، فضلاً عن التعاون في مجالي المياه والزراعة.

وذكر بيان مشترك لوزارتي الخارجية في البلدين، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الوزير فؤاد حسين التقى نظيره السوري بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير؛ حيث استعرض الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة مختصة تُعنى بملفات الطاقة، والزراعة، والمياه، والنقل، والمنافذ الحدودية، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة وتطوير العمل المشترك. كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة عليا للتنسيق برئاسة وزيري خارجية البلدين، لضمان متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.