وزير الخارجية فؤاد حسين يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق

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أربيل (كوردستان24)- التقى وزير الخارجية الاتحادي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين الشقيقين.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين العراق وسوريا إزاء التحديات المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق الثنائي، والعمل المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.