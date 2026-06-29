وفدٌ من الديمقراطي الكوردستاني يجتمع برئيس جماعة العدل الكوردستانية في أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفدٌ رفيع المستوى من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ضم كلاً من هوشيار زيباري، محمود محمد، وبشتيوان صادق، اليوم الاثنين، مع رئيس جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير، بحضور عدد من قيادات جماعة العدل.

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان، واستعراض المساعي والجهود المبذولة لتفكيك حالة الركود والانسداد السياسي الراهنة، والدفع باتجاه إيجاد حلول جذرية للأزمات المباشرة.

وخلال الاجتماع، جدد علي بابير موقف جماعته الثابت والمستعد للتجاوب مع أي مبادرة أو حراك سياسي يخدم المصالح العليا للمواطنين، ويسهم في استقرار وحماية كيان إقليم كوردستان.