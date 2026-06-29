طهران تحذر باريس من التدخل في مضيق هرمز: "نزع الألغام مسؤوليتنا وحدنا ولن نسمح لغيرنا بذلك"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه نائب وزير الخارجية الإيراني، غريب أبادي، تحذيراً شديد اللهجة إلى فرنسا، رداً على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن اعتزام بلاده التعاون مع شركائها في عمليات "نزع الألغام" بمضيق هرمز.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أكد غريب أبادي رفض بلاده القاطع لأي تدخل أجنبي في أمن الملاحة بالمنطقة، مشدداً على أن عملية نزع الألغام في مضيق هرمز هي مهمة محصورة بالجانب الإيراني فقط، وذلك بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وقال أبادي في تغريدته: "وفقاً لمذكرة تفاهم إسلام آباد، فإن عملية نزع الألغام تتم حصراً من قبل إيران وليس أي دولة أخرى، وأساساً نحن لا نسمح بالقيام بمثل هذا العمل".

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني الظروف الراهنة في المنطقة بأنها "حساسة ومعقدة"، داعياً باريس إلى الكف عن ما وصفه بـ"التحركات الاستفزازية"، حيث أضاف: "نوصي فرنسا بشدة بعدم جعل الأوضاع أكثر تعقيداً من خلال تحركاتها الاستفزازية".

يأتي هذا التصريح الإيراني في وقت تشهد فيه الممرات المائية في المنطقة توترات متصاعدة، ليعيد تأكيد إصرار طهران على فرض سيادتها الكاملة على الإجراءات الأمنية والتقنية في مضيق هرمز، ورفض أي تواجد أو تنسيق دولي لا يمر عبرها.