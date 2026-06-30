كوردستان24.. أول وسيلة إعلام كوردية تصل إلى شريان الطاقة العالمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في سبق صحفي هو الأول من نوعه على مستوى الإعلام الكوردي، وصل فريق "كوردستان 24" إلى مضيق هرمز، الذي يعد الممر المائي الأهم والشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة في العالم.

وانطلق الفريق الإعلامي للقناة من مدينة "بندر عباس" الإيرانية باتجاه عمق المضيق، في وقت تتجه فيه أنظار العالم بأسره صوب هذا الممر المائي الضيق والحساس استراتيجياً.

ووثقت عدسة "كوردستان 24" مشاهد حصرية لناقلات النفط العملاقة وسفن الحاويات وهي تعبر المضيق بحذر شديد. ولا تعد هذه الحركة الملاحية مجرد نشاط تجاري عابر، إذ يتدفق عبر هذا الممر يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام، ما يمثل نحو خمس احتياجات العالم من الطاقة.

كما أظهرت اللقطات الخاصة انتشار السفن الحربية التي تراقب حركة الملاحة عن كثب لضمان أمن الممر. ويأتي هذا الرصد الميداني في وقت يمثل فيه أي اضطراب أمني أو تهديد بإغلاق المضيق خطراً جسيماً قد يؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية ويهدد الاقتصاد الدولي.