وزير الخارجية الاتحادي: العراق يرفض الهجمات التي تطال الدول الخليجية والحرب على إيران

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أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء 30 حزیران 2026، أن العراق يرفض الهجمات التي تطال الدول الخليجية وكذلك يرفض الحرب على إيران.

وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج إلى بغداد تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة"، مبينًا أن "العراق ملتزم بالقرارات الدولية".

وأضاف أن "العراق مستعد للحوار مع الكويت للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين"، مجددًا "موقف العراق الثابت برفض الحرب وتوسعها".

وذكر أن "العراق يرفض الهجمات التي تطال الدول الخليجية وكذلك يرفض الحرب على إيران"، لافتًا إلى أن "العراق الضحية الأولى للحرب في المنطقة".

وأكد أن "السياسة العراقية الجديدة تستند إلى مبدأ حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرًا إلى أن "هدف الحكومة محاربة الفساد".

ورحب وزير الخارجية "بالشركات الخليجية للاستثمار في العراق".

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن "زيارة بغداد تحمل العديد من الرسائل ونشد على يد رئيس الوزراء علي الزيدي في كثير من الخطوات التي اتخذها".

وأضاف "استعرضت مع وزير الخارجية التطورات في المنطقة وخفض التصعيد"، مضيفًا "أُشيد بخطوات الحكومة العراقية في منع انطلاق الاعتداءات من الأراضي العراقية على دول الخليج".

وتابع أن "دول مجلس التعاون تواصل دعمها من أجل ازدهار العراق"، لافتًا إلى أن "أمن العراق يعد مهمًا لدول الخليج والمنطقة".