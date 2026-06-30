صحة كوردستان تصدر ضوابط صارمة لتقييد تداول أدوية الإجهاض

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان حزمة من التوجيهات والإجراءات الصارمة لتنظيم وتقييد استيراد وبيع الأدوية المسببة للإجهاض.

يأتي ذلك، في إطار جهود الوزارة لحماية الصحة العامة ومنع الاستخدام الخاطئ والخطير للمستحضرات الطبية في عموم مدن ومحافظات الإقليم والإدارات المستقلة.

ووفقاً للقرار الوزاري الجديد، سيقتصر استيراد هذه الأدوية حصرياً على الشركات والوكلاء المعتمدين والمجازين رسمياً والملتزمين بضوابط الوزارة.

كما حظر التعميم بشكل قاطع على الصيدليات بيع أو صرف هذه الأدوية للمواطنين دون وصفة طبية رسمية صادرة من طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد.

وفي ختام قرارها، لوّحت وزارة الصحة بإجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين لمنع التداول العشوائي لهذه العقاقير.

وهذه الأدوية هي:

(Mifepristone)

(Misoprostol)

(Dinoprostone)

(Carboprost)

(Methotrexate)

(Oxytocin)

(Ergometrine)

(High dose combined oral contraceptives)