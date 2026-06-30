سياحة كوردستان: حققنا تقدماً كبيراً في اعتماد اللغة الكوردية على اللوحات والفواتير السياحية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تشديد إجراءاتها لتوطين الوظائف وفرض استخدام اللغة الكوردية في كافة المنشآت والمرافق السياحية، ملوحةً بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى إغلاق المواقع المخالفة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، إبراهيم عبد المجيد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ القرار الحكومي رقم 172 أكدت في اجتماعها اليوم على إلزام القطاع السياحي بأن لا تقل نسبة العمالة المحلية فيه عن 75%.

وكشف عبد المجيد أن الخطوات المستمرة منذ عام 2022 أثمرت بالفعل عن نتائج إيجابية، حيث تتجاوز نسبة مواطني الإقليم العاملين في هذا القطاع حالياً حاجز الـ 80% وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية.

وحول استخدام اللغة الكوردية في الأماكن السياحية، أشار المتحدث باسم الهيئة إلى أنه "يجب على جميع المنشآت السياحية الالتزام باستخدام اللغة الكوردية، وقد قطعنا مرحلاً جيدة جداً في هذا الصدد، وفي أي مكان تُكتب فيه الأسماء واللافتات بلغات أخرى، تقوم فرقنا بالمتابعة المباشرة لإجراء اللازم".

وفي الوقت نفسه، شدد على أن "اللغة الكوردية بالنسبة لنا خط أحمر، ويجب على جميع المرافق السياحية الالتزام باستخدامها، وأي موقع سياحي يتبين لنا أنه لا يستخدم اللغة الكوردية في كتابة اسمه التجاري أو في فواتير الخدمات، فلن يُسمح له بالعمل".

وبخصوص العمال الأجانب الذين يعملون في إقليم كوردستان والمناطق السياحية، قال عبد المجيد: نريد إيجاد آلية لتعليمهم اللغة الكوردية بشكل سريع، بالإضافة إلى فتح دورات تدريبية وتأهيلية للعمالة المحلية، وذلك لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم بما يلبي متطلبات وتطلعات سوق العمل السياحي.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في الـ 21 شباط 2023، أنه "يجب أن تكون الكتابة على لافتات جميع الأماكن العامة باللغة الكوردية، وعلى الجميع الالتزام بالقرار، ومُنحت لهذا الغرض مهلة 40 يوماً لأصحاب تلك الأماكن للالتزام بالقرار.