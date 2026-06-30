الفرنسي بانيد مدرباً جديداً لنادي زاخو الرياضي

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أربيل (كوردستان 24)- بات لوران بانيد أول فرنسي يدرب في بطولة العراق لكرة القدم بعدما أبرمت ادارة نادي زاخو عقدا معه لتولي مهمة الاشراف على الفريق لموسم 2026-2027، وفق ما أعلنت الثلاثاء.

وقال رئيس نادي زاخو، جيا امين عثمان، إن "التعاقد مع المدرب لوران بانيد لقيادة فريق زاخو بالدوري العراق جاء بعد قراءة متأنية ودراسة مستفيضة لسيرته التدريبية على أمل تحقيق نتائج ايجابية لنادينا وجماهيره تحت قيادته".

واضاف عثمان ان "عقد بانيد سيمتد لموسم واحد قابل للتجديد"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشار إلى أن "بانيد (58 عاما) عمل في منطقة الشرق الأوسط وهو ما دفعنا للتعاقد معه كونه يملك معلومات جيدة عن فرق المنطقة ودورياتها".

وسبق لبانيد ان عمل مدربا لموناكو في الدوري الفرنسي، ومر بأم صلال والخور والخريطيات في الدوري القطري والظفرة والنصر والوصل في الدوري الاماراتي والكويت الكويتي وأولدهام أتليتيك الإنكليزي ثم مدربا لفريق سيدات موناكو.

وأوضح رئيس نادي زاخو ان "التعاقد مع الفرنسي تم على اثر فسخ التعاقد مع المدرب التونسي ماهر الكنزاري الذي طالب بانهائه بعد ايام من إبرامهِ، وقبل تولي المهمة رسميا لظروف عائلية طارئة".

ولم يسبق لاي مدرب فرنسي ان عمل في العراق منذ انطلاق الدوري في موسم 1974-1975.

وحصل زاخو على المركز التاسع في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة.

قاده في مطلع الموسم المدرب القطري وسام رزق قبل ان يخلفه أيوب اوديشو ويختتم الموسم في آخر مراحله تحت قيادة المدرب عبد الغني شهد.