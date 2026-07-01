قاليباف يرهن المفاوضات الجديدة بتنفيذ "مذكرة التفاهم" ويحدد مهلة للمرور عبر مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أكد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أن طهران لن تنخرط في أي جولات تفاوضية جديدة مع الولايات المتحدة قبل الاستيفاء الكامل لكافة الشروط والالتزامات الواردة في "مذكرة التفاهم" الموقعة بين الطرفين.

وأوضح قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي مساء امس الثلاثاء، أن الاجتماعات التي تعقدها إيران في الوقت الراهن تهدف حصراً إلى الوفاء بالالتزامات المتبادلة ضمن إطار المذكرة القائمة، مشدداً على أن استكمال هذا المسار يعد شرطاً أساسياً لأي حوار مستقبلي.

وفي سياق متصل، تطرق قاليباف إلى الملف الاستراتيجي المتعلق بمضيق هرمز، مؤكداً أن إيران تتمتع بالسيادة الكاملة على المضيق إلى جانب سلطنة عُمان، وأن بلاده "لن تتنازل أبداً عن حقوقها التاريخية والسيادية فيه".

كما كشف كبير المفاوضين الإيرانيين عن وجود سقف زمني للمرور المجاني عبر المضيق، مشيراً إلى أنه محدد بـ "ستين يوماً فقط"، وذلك تماشياً مع ما نصت عليه بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأميركي.