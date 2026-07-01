محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين الأربعاء في الدوحة

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أربيل (كوردستان24)- بدأت في الدوحة الیوم الأربعاء 1 تموز 2026، محادثات فنية غير مباشرة بين مبعوثين أميركيون وإيرانيين في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، على ما أفاد دبلوماسي مطّلع على سير المفاوضات وكالة فرانس برس.

وأكد الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المحادثات جارية، بعدما أفاد سابقا بأن "مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون الأربعاء في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين".

واضاف الدبلوماسي أن المحادثات التي "تتركّز على تفاصيل مذكرة التفاهم" التي وقعها الطرفان في حزيران/يونيو الفائت، ""ستبني على التقدم المحرز" خلال القمة التي أعقبت توقيعها وعُقدَت في مدينة لوسيرن السويسرية.

وأشار إلى أن الموفدين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لن يشاركا في هذه المحادثات الفنية.

وكان كوشنر وويتكوف التقيا الثلاثاء رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا معه "آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

كذلك تناول الاجتماع وفقا للمصدر نفسه وقف إطلاق النار في لبنان "والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره".

ونصّت المذكرة التي وقّعها الجانبان في 17 حزيران/يونيو بوساطة قطرية وباكستانية وتلَتها قمة في مدينة لوسيرن السويسرية، على بنود عدة من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن موانئ إيران، والإفراج عن قسم من أصول طهران المجمّدة، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

وبعد أن نفت وزارة الخارجية الإيرانية في البداية وجود توجُّه لعقد أي اجتماع، عادت وأكدت الاثنين إيفاد فريق من الخبراء برئاسة نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إلى قطر.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي استبعد أي تواصل مباشر مع المسؤولين الأميركيين، كما كان أوحى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال "لن نعقد أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان".