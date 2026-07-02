مشرفو تربية واسط يحتجون ويطالبون بمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عام 2016

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أربيل (كوردستان24)- نظم العشرات من المشرفين التربويين في محافظة واسط وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم حتى نيل حقوقهم المشروعة.

طالب المشرفون التربويون في محافظة واسط الجهات الحكومية بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ عام 2016 والمتمثلة بعدم صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة، مثل أجور السفر والمراقبة والزيارات الإشرافية الميدانية المخصصة لهم.

وفي تصريح لـ كوردستان24، أوضحت إيمان القريشي، وهي مشرفة تربوية، أن حقوق المشرفين معطلة منذ سنوات طويلة دون أسباب مقنعة، مشيرة إلى الصعوبات والمخاطر البالغة التي يواجهها المشرفون أثناء التنقل بين المدارس الواقعة في المناطق النائية، مستشهدة بتعرض العديد منهم لحوادث سير مرورية أثناء أداء واجباتهم الرسمية.

من جانبه، أشار سعيد شبر، مشرف تربوي، إلى أن الكوادر الإشرافية نفذت كافة المهام الموكلة إليها ولم تقصر في تأدية واجباتها، بما في ذلك المشاركة في حملة 'العودة إلى التعليم' والامتحانات التمهيدية، ورغم ذلك لم يتلقوا مستحقاتهم المالية المرتبطة بهذه المهام منذ عدة سنوات.

وفي السياق ذاته، حمّل مهدي الحاج حسون، مشرف تربوي، قسم الحسابات في مديرية تربية واسط المسؤولية المباشرة عن هذا التأخير الإداري، مؤكداً أن التقصير يكمن في الإجراءات الداخلية للمديرية وليس في وزارة المالية، مبيناً أن المديرية لم ترفع الكتب والمخاطبات الرسمية الخاصة بحقوقهم إلى الوزارة إلا مؤخراً.

وأعلن المحتجون أن هذه الوقفة هي خطوة أولى ستبعثها وقفة احتجاجية أوسع مطلع الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل لردود فعل رسمية تضمن إنصافهم وصرف مخصصاتهم المالية المتأخرة.