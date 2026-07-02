نيجيرفان بارزاني يصل الى طهران

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أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، 3 تموز 2026، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم دفن وتشييع جثمان المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي.

ومن المقرر أن تُقام اليوم مراسم تشييع رسمية وشعبية واسعة ليوارى جثمان خامنئي الثرى، وذلك بحضور شخصيات ووفود دولية. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مشاركة رئيس إقليم كوردستان تأتي بناءً على دعوة رسمية وجهت إليه من قبل رئاسة الجمهورية الإيرانية.

يُذكر أن المرشد السابق، علي خامنئي، كان قد قُتل في 28 شباط/فبراير 2026، جراء قصف جوي استهدفه مع عدد من أفراد عائلته، وذلك في الأيام الأولى لاندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.