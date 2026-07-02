طهران تستعد لتشييع "مليوني" لخامنئي وسط دعوات للثأر وترقب دولي

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أربيل (كوردستان24)- وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل، آية الله علي خامنئي، إلى "مصلى الإمام الخميني الكبير" بالعاصمة طهران، اليوم، تمهيداً لانطلاق مراسم تشييع رسمية وشعبية ضخمة تمتد لستة أيام، وذلك بعد مقتله في ضربات أميركية-إسرائيلية مشتركة أدت إلى اندلاع نزاع إقليمي واسع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) أن جثمان "قائد الثورة الإسلامية" استقر في المصلى الكبير، حيث أظهرت الصور توافد حشود متشحة بالسواد للمشاركة في مراسم أولية سبقت الجنازة الرسمية المقررة يوم السبت. ومن المتوقع أن يشارك ملايين الإيرانيين في وداع خامنئي (86 عاماً)، إلى جانب وفود دولية بارزة، من بينها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وممثلين عن الصين وأفغانستان ودول القوقاز.

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، الشعب الإيراني إلى "احتشاد تاريخي" لإيصال رسالة واضحة للعالم، مشدداً على أن "نداء الأمة للثأر يجب أن يتردد صداه في كل مكان".

تأتي هذه الاستعدادات في وقت تلتزم فيه إيران والولايات المتحدة بوقف إطلاق نار هش، أعقب توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لإنهاء الحرب التي أشعلها اغتيال خامنئي في 28 فبراير الماضي، وهو الهجوم الذي استهدف مقره السكني بوسط طهران وأسفر أيضاً عن مقتل أفراد من عائلته.

ميدانياً، انتشرت الفرق الأمنية والعمال في محيط المصلّى لتجهيز الموقع لاستقبال الحشود، بينما غُطّي نعش الراحل بالعلم الإيراني ووُضع وسط ترتيبات رمزية شملت زهوراً حمراء وفراشات بيضاء.

يُذكر أن مجلس الخبراء سارع بانتخاب مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل، خلفاً لوالده في منصب القيادة العليا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام السياسي والديني في البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية الحرجة. وسيسجى الجثمان لمدة ثلاثة أيام في المصلى لإتاحة الفرصة لإلقاء نظرة الوداع قبل الدوران بالجثمان في عدة مدن إيرانية ضمن الجدول الزمني للتشييع.