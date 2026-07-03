نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

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أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الجمعة 3 تموز/يوليو 2026، في العاصمة الإيرانية طهران، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحث الجانبان العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وإيران، وناقشا سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية وضرورة وقف الحرب.

وأكد الطرفان أهمية استمرار الحوار والتنسيق على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية مصالح شعوب المنطقة.