نيجيرفان بارزاني وبزشكيان يناقشان سبل تمتين الشراكة بين إقليم كوردستان وإيران

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أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الجمعة 3 تموز 2026، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران.

وبحث نيجيرفان بارزاني خلال الاجتماع سبل تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً مع الجانب الإيراني على أهمية توسيع آفاق التبادل التجاري والتعاون في المجالات الاقتصادية. كما جرى التأكيد على تمتين الأواصر التاريخية والثقافية العميقة التي تجمع الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي محور آخر من اللقاء، تناول نيجيرفان بارزاني مع مسعود بزشكيان أوضاع المنطقة وتداعيات الأحداث الأخيرة، حيث شددا على ضرورة الحفاظ على الأمن والسكان والاستقرار، والاعتماد على لغة الحوار والسبل السلمية لإنهاء التوترات وحلحلة المشاكل العالقة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما في أن يفضي إنهاء الصراعات ونجاح الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين، وتدشين مرحلة جديدة من علاقات حسن الجوار والتعاون المشترك بين كافة دول وشعوب المنطقة.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.