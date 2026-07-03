نيجيرفان بارزاني وقاليباف يؤكدان على تعزيز العلاقات التاريخية ودعم الحلول السلمية في المنطقة

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أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة 3 تموز 2026، برئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، وذلك في إطار جدول أعمال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن الجانبين بحثا سبل تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك. كما جدد الطرفان دعمهما للعلاقات التاريخية والودية التي تجمع بينهما على كافة المستويات.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث شدد بارزاني وقاليباف على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، والاعتماد على لغة الحوار والوسائل السلمية لحل الصراعات والتوترات.

وفي سياق آخر، استعرض الجانبان تطورات المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق، حيث أعرب الطرفان عن أملهما في نجاح الجهود الدبلوماسية بما يضمن تحقيق استقرار دائم وشامل في المنطقة.