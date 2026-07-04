الكورد الفيليون يطالبون بزيادة تمثيلهم في البرلمان العراقي لضمان استحقاقاتهم الدستورية

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أربيل (كوردستان24)- شهدت الأوساط السياسية والشعبية للكورد الفيليين حراكاً جديداً للمطالبة بإنصاف المكون وزيادة عدد ممثليهم في مجلس النواب الاتحادي. وأكد مشاركون في ندوة نُظمت لهذا الغرض، أن التمثيل الحالي لا يتناسب مع الثقل السكاني والتضحيات التاريخية التي قدمها هذا المكون الأصيل.

مطالبات بالعدالة الانتخابية

وأشار المتحدثون إلى أن "مقعد الكوتا" المخصص للكورد الفيليين حالياً يُعد تمثيلاً "يتيماً" ولا يكفي لنقل صوتهم وتطلعاتهم تحت قبة البرلمان. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القوانين الانتخابية لضمان زيادة المقاعد المخصصة لهم، معتبرين ذلك استحقاقاً دستورياً وشرعياً وليس "هبة" من أحد.

حقوق ضائعة وتمثيل حكومي

ولم تقتصر المطالب على البرلمان فحسب، بل امتدت لتشمل ضرورة إشراك الكورد الفيليين في المناصب الوزارية، والهيئات المستقلة، ومناصب الإدارة المحلية في المحافظات. وأوضح أحد المتحدثين أن المكون لا يزال يعاني من آثار السياسات السابقة، بما في ذلك قضايا استعادة الجنسية العراقية المسقطة وعقاراتهم المصادرة، وهو ما يتطلب صوتاً قوياً داخل الدولة لانتزاع هذه الحقوق.

رسالة إلى الحكومة والبرلمان

وفي ختام المطالب، دعا ممثلو المكون القوى السياسية والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات فعلية لتفعيل قوانين العدالة الانتقالية وإنهاء التهميش السياسي الذي طال الكورد الفيليين لعقود، مؤكدين أن تعزيز تمثيلهم هو جزء أساسي من استقرار العملية الديمقراطية في العراق.