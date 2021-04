Serok Barzanî di 34 saliya kîmyabarana devera Balîsan û Şêx Wesan de peyamek belav kir

Hewlêr (K24) – Serok Mesûd Barzanî îro înê 16ê Nîsana 2021ê di salvegera 34 saliya kîmyabarana Balîsan û Şêx Wesan de li ser hesabê xwe yê fermî yê li Twitterê peyamek belav kir.

Serok Barzanî di peyama xwe de diyar kir: “Hemû bostekê axa Kurdistanê şahîdê mezlûmiyet û qurbanîdana gelê Kurdistanê ye. Di bîranîna sih û çar saliya tawana kîmyabarankirina devera Balîsan û Şêx Wesanan de hezaran silav û rûmet ji bo giyanê pakê şehîdên wan tawanan û hemû şehîdên Kurd û Kurdistanê re dişînin.”

Every inch of the land of Kurdistan is a witness to the atrocities and injustices committed against the people of Kurdistan. On the 34th anniversary of the chemical bombardment of Balisan and Sheikh Wasan, salutes to the souls of the martyrs.