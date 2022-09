Bi amadebûna Serokwezîr Mesrûr Barzanî zengilê sala nû ya perwerdehiyê tê lêdan

Navenda Nûçeyan (K24) – Îro sala nû ya perwerdehiyê li Herêma Kurdistanê dest pê dike û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li dibistaneke qezaya Berdereşê beşdarî merasîma lêdana zengilê sala nû ya perwerdehiyê dibe.

Nivîsgeha Serokwezîrê Herêma Kurdistanê belav kir, îro demjimêr 08:00 bi amadebûna Serokwezîr Mesrûr Barzanî zengilê destpêkirina sala nû ya perwerdehiyê 2022-2023 li dibistana Eylûl li qezaya Berdereşê tê lêdan.

Li gorî rênimayên Wezareta Perwerde, sê rojên destpêkê yên dewamê, taybet in nasîna xwendekaran bi polên wan û danîna xişteya waneyan. Her wiha di sê rojên destpêkê de wane taybet in bi:

- Hezkirina Kurdistanê û pêşxistina kultura pêkvejiyanê.

- Hişyarî û dayîna zanyariyan li ser aliyên nerênî yên bikaranîna çek û amûrên tûj.

- Parastina jîngehê û avê, wek samenekî niştimanî û awayê baş ya bikaranîna wê.

- Çawaniya bikaranîna teknolojya û amûrên elektironîk û dûrketina ji aliyên wê yên xirap.

- Xwendekar ji bilî sûdwergirtina ji van rênimayîyan, pêwîst e sûdê ji waneyên werziş û hunerê jî werbigirin.