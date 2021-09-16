Başbakan ile AB temsilcisi Irak seçimlerini görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile Avrupa Birliği’nin (AB) Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Viola Von Cramon-Taubadel, başkent Erbil’de bir araya geldi.

Görüşmede misyonlarıyla ilgili kısa bir brifing veren Viola Von Cramon-Taubadel, amaçlarının Irak seçimleriyle ilgili gözlem yapmak olduğunu ancak seçim sürecine müdahale etmeyeceklerini söyledi.

AB’nin seçimlerde gözlemci olarak bulunmasının önemine vurgu yapan Başbakan, özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde seçim sürecinin adil, huzurlu ve şiddet ile hileden uzak bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarının, AB heyetine her türlü kolaylık ve yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.